11 gün direndi
Trafik kazasında ağır yaralanan 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen hayatını kaybetti
Kaza 3 Haziran 2021 tarihinde saat 09.40 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen, Cengiz Tutkun (E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ali Sinan Karayeğen’in başındaki kask çıkmıştı. Düşme esnasında başını asfalt zemine çarpan Ali Sinan Karayeğen ağır yaralanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Karayeğen, 11 gündür tedavi altındaydı.
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