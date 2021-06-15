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11 gün direndi

Trafik kazasında ağır yaralanan 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen hayatını kaybetti

11 gün direndi
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Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen hayatını kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde 11 gün yaşam savaşı veren Karayeğen’in dün sabah saatlerinde hayata veda ettiği belirtildi.
Kaza 3 Haziran 2021 tarihinde saat 09.40 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen, Cengiz Tutkun (E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarpmıştı. 
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ali Sinan Karayeğen’in başındaki kask çıkmıştı. Düşme esnasında başını asfalt zemine çarpan Ali Sinan Karayeğen ağır yaralanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Karayeğen, 11 gündür tedavi altındaydı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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