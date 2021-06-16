Hayırlara vesile olsun

Gözde Süreç SARI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” dün başladı.

Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, bugün sona erecek.

Lefkoşa’da Levent Kindergarten Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Bilim Kurulu Başkanı LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayı hazırlayanlara teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Tatar, KKTC’den çok yetenekli insanlar çıktığını, dünyanın çeşitli ülkelerinde de önemli noktalarda bulunduklarını söyleyerek, ülkede yüzde 2’nin ötesinde böyle insanlar keşfedilebileceğini ve dünya insanına sunulabileceğini kaydetti.Başbakan Ersan Saner, ülkenin ilerlemesine katkı koyacak çocukların yetişmesinin topluma önemli değerler katacağını belirtti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu konuda bugün ilk kez yapılan çalıştayda amaçlarının farkındalık yaratmak, yol haritası çizmenin ilk adımlarını atmak olduğunu belirtti.Amcaoğlu, çalıştayı düzenleyen herkese teşekkür ederek, “Atılacak her adımda sizin gösterdiğiniz doğrultuda yürüyeceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.Bilim Kurulu Başkanı, LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, üstün zekalı çocukların en fazla ihmal edilen grup olduğunu söyleyerek, toplumları A noktasından B noktasında götüren bu çocukların toplum için önemine vurgu yaptı.Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nin pandemi döneminde de yoğun çalışmaları ile yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi.