Yine de ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde gizli bir şekilde güneyden kuzeye geçmeye çalıştığı esnada bir kilo 799 gram hintkeneviriyle 574 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Daniel Emekawuru hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu madde ithal’ suçundan yargılanan sanık, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararda ülkeye yüksek miktarda uyuşturucu ithal etmesi ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi. Kararda uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığı, toplum sağlığını tehlikeye attığı kaydedildi.

Güneyden iki tür uyuşturucu getirdi

Kararda sanık Daniel Emekawuru’nun 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Haspolat bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığı anımsatıldı.



Yakalanan sanığın üzerinde arama yapıldığı; bir kilo 799 gram hintkeneviri ile 574 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.Sanığın ifadesinde uyuşturucuları getirmek için bir şahısla bin Euro karşılığında anlaştığını itiraf ettiği kaydedildi.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, sanık Daniel Emekawuru’nun işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

İthal için bin Euro’ya anlaştı

Gazi, sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğunlukla meşgul ettiğini belirterek toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılması gerektiği aktardı.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gazi, sanık Daniel Emekawuru’nun bin Euro karşılığında külliyatlı miktarda uyuşturucu ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak sanığı 10 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.