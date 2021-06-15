İnönü kavşağında kaza

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu İnönü kavşağında dün iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza, 34 yaşındaki Safiye Özoğul’un dikkatsizce Nergizli köyü istikametine dönmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.

Kontrol etmeden anayola çıktı



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 10:21

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; dün saat 13.45 sıralarında, Gazimağusa Lefkoşa anayolu İnönü kavşağında yönetimindeki LT 447 plakalı araç ile seyreden Safiye Özoğul, anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce Nergizli köyü istikametine doğru gitmek istedi.Bu esnada Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyreden İzzeddin Atuğ (E-30) yönetimindeki PB 138 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.Çarpışma sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.