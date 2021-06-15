Güney'e İsrail’den akın var

Güney Kıbrıs’ın Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, yakın bir gelecekte İngiltere ve Rusya’dan önemli sayıda turist beklentisi içinde olduklarını söyledi. Perdios, İngiliz vatandaşlarının ‘sarı’ renk uygulamasından ‘Yeşile’ geçirileceğini de belirtti.

Bu arada Haziran ayı içinde Fransa, Avusturya ve İsrail’den turist akışının hızlandığı kaydedildi.

Alithia gazetesine özel açıklamalarda bulunan Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntü konusunda bilgi vermek amacıyla Rusya ve İngiltere’yi ziyaret ettiğini, ziyaretinin etkili olup olmadığına dair sonuçların ise ileriki haftalarda belli olacağını ifade etti.

Perdios, temaslarından Güney Kıbrıs’ın, Rusya’dan charter seferlerin başlatılması ve ülkenin İngilizlerin yeşil listesine dahil edilmesi şeklindeki iki hedefinin başarılacağı hissine sahip olduğunu da belirtti.



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 10:21

Sadece İngiltere ve Rusya’dan mı turist bekleneceği, başka ülkelerden olan, sayısı az da olsa turistlerin ülkeye çekilmesinin istenip istenmediği yönündeki bir soru üzerine Perdios, son iki yıl içinde, daha önce olmayan, Fransa, Avusturya, İsviçre, Almanya, İskandinav ülkeleri gibi yeni güzergahlar açtıklarını belirtti.Perdios, tüm bu ülkelerde tanıtımların yapıldığını da söyledi.Bu arada Fileleftheros gazetesi pandemiden dolayı tam kapanmaların ardından Güney Kıbrıs sahillerinin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını yazdı.Gazete, havanın dün güzel olması nedeniyle halkın, ilgili koruma tedbirlerine uyarak sahillere akın ettiğini belirtti.