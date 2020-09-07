Domatesin fiyatı arttı, kalitesi düştü

Onur ULAĞ

Geçtiğimiz Ağustos ayında kilosu 3 liraya kadar düşen domates, bu hafta Lefkoşa’da otobüs terminali alanına kurulan Açık Pazar’da 5 ile 8 liraya satıldı.

Pazarda kilosu 5 liraya satılan domatesin kalitesiz olduğu görülürken, iyi olanlar ise 8 liradan tezgâha konuldu.

Son zamanlarda sıcak havalardan dolayı domates üretiminde azalma olduğu, ayrıca kalitesinin de düştüğü de ifade edildi.

Öte yandan haftalık alışverişini yapmak için pazara akın eden vatandaşlar, bazı ürünleri ucuza bulurken, bazıları cep yaktı. Soğan, patates 2 buçuk ile 3 liradan tezgâha konurken, salatalık ile patlıcan 4 ile 5 liradan satışa sunuldu.



Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi;

Yeşil soğan: 3 TL

Yeşil sarımsak: 3 TL

Maydanoz: 2 TL

Patlıcan: 5 TL

Kuru soğan: 3 kilo 10 TL

Marul: 4 TL

Patates: 3 TL

Soğan 2,5 TL

Domates: 5 -8TL

Kavun: 3 TL

Acı Biber: 10 TL



Şeftali: 12 TLNektarin: 12 TLMuz: 8 TLElma: 5 TLÜzüm: 8 TLSalatalık: 4 TLKolokas: 5 TLBörülce: 6 TLTaze Fasulye: 5 TLBarbunya: 13 TLLimon: 6 TLNar: 10 TLPancar: 8 TLHavuç: 5 TLYerli Şeftali: 7 TLKarnabahar: 10 TLİncir: 15 TL

Pazarda incir 15, şeftali 12 liralık fiyatlarıyla cep yaktı

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 10:28