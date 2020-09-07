Bıçaklar konuştu

Suna ERDEN

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekânının çıkışında yaşanan olayda 9 kişi bir olup iki kişiye saldırdı. Çıkan olayda 9 kişiden biri olan Ahmet Baycan kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Zanlının kavga esnasında iki kişiyi bıçakladığı; birini elinden diğerini ise bacağından yaraladığı tespit edildi. Kavgaya karışan 8 kişi henüz tespit edilemezken, gözaltına alınan Baycan dün mahkemeye çıkarıldı. Kavganın çıkış nedeninin belli olmadığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis duruşmada olayı aktararak, Baycan hakkında tutukluluk talep etti.

Polis, Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekânının çıkışında dün gece saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda Ahmet Baycan ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişinin bir taraf olup, Seyit Çullar ve Cenk Aksalih ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, sözlü tartışmanın darba dönüştüğünü, 8 kişi ve Baycan’ın Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Bir kişi iki kişiyi bıçakladı



Polis, kavga esnasında zanlı Ahmet Baycan’ın tasarrufundaki bıçağı Seyit Çullar'in sol eline, Cenk Aksalih'in ise sol bacağına sapladığını ifade etti.Polis, Baycan’ın iki kişiyi bıçakladığını gören tanıklar olduğunu söyledi.Polis, yapılan soruşturma ve izlenen kamera görüntülerinde ilk etapta eğlence mekânının 2 görevlisinin tanık olarak tespit edilip ifadelerinin temin edildiğini, zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, ayrıca kayıp olan emare olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Baycan suçsuz iddiası

Zanlının avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu, kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi halinde ortaya çıkacağını beyan etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.