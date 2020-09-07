Tüm sektörler etkilenecek

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin ortaya koyduğu yeni karantina şartları yüzünden ekonominin daha da kötüye gideceğini söyledi. Coronavirüs vakalarının bu şekilde önlenemeyeceğini belirten Deniz, KKTC ile dünyadaki uygulamaların farklı olduğuna dikkat çekti.

Turgay Deniz, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Hükümetin karantinalı girişlerle ilgili son kararını nasıl karşıladınız? Bu karar KKTC ekonomisini nasıl etkileyecek?

Deniz: Biz halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutarız ama bütün dünya kapılarını açmıştır ve Covid-19 ile mücadelesini bu şekilde sürdürmektedir. Bugün karantina uygulamasına başladığınız zaman bu adada turizmden hiç bahsetmemeniz gerekiyor. Bu ada için turizm en önemli gelir kaynaklarımızdan biridir. Kapalı kalmak halkımızı dıştan bulaşmalara karşı koruyacaktır ancak şunu tespit etmekte fayda vardır; yerel bulaşların hepsi dış kaynaklı mı meydana gelmiştir. Bunu net olarak ortaya koymaları lazımdır ki, bu kararın doğruluğunu ortaya koyabilelim. Ayrıca Covid-19 virüsü ile biz yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunun da üç tane altın kuralı vardır; maske, sosyal mesafe ve hijyen. Ancak 54 günlük kapalı sürecin dışında normalleşme başladığından itibaren bu 3 altın kurala halkımızın uymadığını görüyoruz. Bu ‘karantina uygulayarak bulaşı durduracağız’ diye bir görüşe katılmıyorum.



Soru: Turizm ve eğitim sektörü iyi gitmiyor. Piyasa bunun etkilerini hissediyor mu?Deniz: Piyasa bunun etkilerini ciddi şekilde hissediyor. Önümüzdeki süreçte bunun etkilerini daha da derinden hissedeceğiz. Karantina kurallarını uygulasak da uygulamasak da piyasa daralacaktır. Kapalılık süreci ardından bir kıpırdanma oldu iç piyasada fakat o kapalılıktan sonraki yaşanan aldatıcı bir hareketlilikti. Üstüne üstük bu karantina kararları ekonomiyi daha da kötü etkileyeceği kanaatindeyim. Turizm ve yükseköğretimden geçimini sağlayan sektörler daha da kötü hissedecek.Soru: Hükümete ülkeye girişlerle ilgili öneriniz var mı?Deniz: Bugün Güney Kıbrıs’ta da bu vakalar oluyordu. Hemen yanımızdaki ülkede bulaş oldu diye uygulamalar değişiyor mu? Biz bugün 5-6 sefer yapıyoruz ama güneyde günde 67 sefer var. Tüm dünya kapılarını açıyor pandemi ile mücadelede ekonomiyi öne alıyorlar. Fakat biz geriye doğru gidiyoruz. Yine de hassas bir konudur, toplum sağlığı her şeyin üzerindedir ama karantina uygulaması yeniden gözden geçirilmelidir. Bana göre dünyaya bakmak lazım. Yani karantina uygulaması ile bulaşın önüne geçemezsiniz. Bir şekilde bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Dünya bu şekilde mücadele ediyor, bunu bilerek bazı kararlar almak gerekiyor.