İçti, uçtu ve yaraladı

Onur ULAĞ

Girne’de Kordonboyu Caddesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Deniz Arslan (34) trafiğe kapalı alana girip, 13 yaşındaki yaya Nil Ceren Bulut’a çarptı. Kazanın ardından gözaltına alınan Arslan’ın nefesinde 123 promil alkol tespit edildi.

Ailesiyle birlikte akşam gezisine çıkan ancak hiç ummadığı bir yerde motosikletin çarpması sonucu yaralanan Nil Ceren Bulut hastaneye kaldırıldı.

Bulut’un ailesi ve çevrede bulunan vatandaşlar meydana gelen kazaya isyan etti.



Kapalı alanda bile can güvenliğinin kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Çocuklarımızla kordonboyunda yürürken bile güvende değiliz. Kendini bilmez kişiler herkesin hayatını tehlikeye atıyor” diyerek tepki gösterdi.

Trafiğe kapalı alana girdi

Elde edilen bilgilere göre; kaza önceki akşam saat 20.30 sıralarında 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Deniz Arslan yönetimindeki FZ 997 plakalı motosikleti ile dikkatsizliği sonucu trafiğe kapalı alana girip, cadde üzerinde yürümekte olan 13 yaşındaki Nil Ceren Bulut’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Nil Ceren Bulut kaldırıldığı Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Gözaltına alınan sürücünün nefesinde 123 promil alkol tespit edildi. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.