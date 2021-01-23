Bir günde 3 gencimizi kaybettik

Ömer KADİROĞLU

Trafik kazasında yaralanan ve 5 günden beri tedavi gören 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir dün hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Emrullah Baran dün gece Girne’de yürürken araç çarpması sonucunda hayatını kaybederken, Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarından 36 yaşındaki Mert Fıstıkçı dün gece geçirdiği kalp krizi sonucunda sevenlerine veda etti.

Genç yaştaki ölümler büyük bir üzüntü yaratırken, iki gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki itfaiye memuru Hüseyin Aydınlı da dün düzenlenen törenle toprağa verildi. Aydınlı’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Baran’ın acı sonu

Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Emrullah Baran yaşamını yitirdi. Kaza, Ayhan Kol yönetimindeki aracın yolu yaya olarak geçmeye çalışan Baran’a çarpması sonucu meydana geldi. Ağır yaralanan Baran, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan 18 saat önce sosyal medya hesabından yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Baran’ın zamansız vedası sevenlerini kahretti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu’ndan Girne istikametine doğru seyreden Ayhan Kol, sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah Baran’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Emrullah Baran olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, soruşturma başlatıldığını, araç sürücüsü Kol’un gözaltına alındığını açıkladı.