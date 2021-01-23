İstimlak edilmiş

Adı açıklanmayan Kıbrıslı bir Türk’ün Baf Havaalanı arazisini de içeren taşınmaz malının iadesi konusunda Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Havaalanı’nın 1994 yılında Rum Yönetimi tarafından istimlak edildiğini açıklayan Alithia gazetesi, araziye biçilen değer hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Gazete, Kıbrıslı Türk’ün insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle önce birinci hukuk mahkemesine başvuru yaptığını ve mahkemenin, Kıbrıslı Türk’ün ilk olarak Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasisi olan Rum İçişleri Bakanı’na başvurması gerektiği kararını verdiğini belirtirken, davayı yüksek mahkemeye taşıyan Kıbrıslı Türk’ün burada da aynı yanıtı aldığını aktardı.

Habere göre, Baf’taki arazisinin 13 bin 824 metrekaresi Baf Havaalanı için kullanılan Kıbrıslı Türk’ün başvurusu, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmadığı için reddedilirken, Kıbrıslı Türk’ün taleplerini ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na sunmasının ardından yine dava açabileceği vurgulandı.