Kurtdemir hayata veda etti

Girne’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir dün hayata gözlerini yumdu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Kurtdemir, kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği için günlerdir uyutuluyordu.

Kurtdemir’in ağır yaralanmasına neden olan kaza 17 Ocak 2021 tarihinde saat 06.20 sıralarında Girne’de Şht. Ast. Sb. Cemil Akın Sokak üzerinde meydana gelmişti. Güney istikametine doğru seyreden Kurtdemir, yönetimindeki PH 670 plakalı araçla dikkatsizce Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapmış ve bu esnada Mehmet Eren Düzce (20) yönetimindeki PU 878 plakalı araca çarpmıştı.

Kaza sonucu Kenan Kurtdemir ile PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Özdemir (22) yaralanmıştı. Özdemir, Girne Akçiçek Hastanesi’ne, Kurtdemir ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı.

Durumu kritik olan Kurtedemir, günlerdir uyutuluyordu.

