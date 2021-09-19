Örnek teşkil etmeli

İş Kadınları Derneği’nin Garanti BBVA ile iş birliği içerisinde düzenlediği “İşte Kadın” konulu fotoğraf yarışmasının sergi ve ödül töreni yapıldı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, kadınların gerek siyasette gerekse sosyal hayattaki çalışmalarını kutladı.

Tatar, “KKTC mücadelesine devam ederken bu mücadeleyi kadınları ile birlikte yürütmekte olduğu mesajının verileceğini” ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşamında kadınların “her zaman ön planda” olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan tüm kadınları tebrik eden Tatar, bu çalışmanın örnek teşkil etmesini temennisini dile getirdi.

Başbakan Saner de, geçmişi geleceğe taşırken kadınların öneminin “çok büyük” olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımızın ortaya koyduğu bu güzel yarışmanın inanıyorum ki 86 değişik eserde birçok anı, birçok görüntü ortaya çıkmıştır. Bence 86 eserin 86’sı da çok kıymetlidir” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödülleri takdim dildi ve serginin açılışı yapıldı.

