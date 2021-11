Bir ilk oldu

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Bostancı bölgesinde römork içerisinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 5 ton kaçak et getiren Yılmaz Sarmış hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, ilk kez kaçak et suçundan hapse mahkûm edilen kişi oldu.

Mahkeme ‘insan sağlığını hiçe sayarak’, ‘sağlıksız koşullarda et taşıyan’ sanığa 5 ay hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık hakkındaki olgular aktarıldı.



Kararı okuyan Başkan Aksun, sanığın 2 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 5 ton kaçak etle yakalandığını anımsattı.Aksun, sanığın işlediği suçun 2 yıla kadar hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu söyledi.Başkan Aksun, sanığın işlediği suçun kamu düzeni aleyhine işlenen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir suç olduğunu belirtti.Başkan Aksun, olgulara bakıldığında, sanığın toplum sağlığını tehlikeye atmasını, maddi kazanç elde etme niyetini ve ithal edilmeye çalışılan kaçak etin 5 ton oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.Aksun, kaçak ve sağlıksız koşullarda ülkeye getirilen etleri tüketmeleri halinde sağlıkları tehlikeye girecek kişileri düşünmekle sorumlu olduklarını söyledi.Başkan Aksun, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmenin mümkün olmadığını belirterek, oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.