Akile’nin vedası üzdü

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlanırken, Coronavirüs tedavisi gören 39 yaşındaki Akile Bülbülcü Yılmaz hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 85 bin 244 test sonucunda 613 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün yapılan 21 bin 350 Covid-19 testinde, 234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı. Dün ayrıca 187 kişi taburcu edildi.

Dün tespit edilen vakaların biri yurt dışından gelirken, 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

234 yerel vakanın 71’i Lefkoşa, 83’ü Girne, 42’si Gazimağusa, 13’ü Güzelyurt, 17’si İskele, 8’i Lefke’de tespit edildi.



Dün yapılan testlerle şimdiye kadar ülkede yapılan toplam test sayısı 4 milyon 119 bin 172’ye, bulunan toplam vaka sayısı 28 bin 871’e yükseldi.Dün taburcu edilenlerle şimdiye kadar iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı ise 25 bin 547’e ulaştı.

3 bin 225 hastanın tedavisi sürüyor

Şu anda ülkede 3 bin 225 hastanın tedavisi sürüyor. Pandemi merkezinde 74 hasta, merkezi karantinada 3 bin 127 hasta bulunuyor.

Şu anda yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle 24 hasta yatıyor. Bugüne kadar ülkede 101 kişi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

8 bin 617 aşı yapıldı

Ülke genelinde bugün 8 bin 617 covid-19 aşısı yapıldı. Son 24 saatte pandemi takibi için 591 bileklik takılırken, 645 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Böylece takibi sonlandırılan bileklik sayısı 88 bin 870’e yükseldi. Şu an ülke genelinde 7 bin 354 bilekliğin takibi yapılıyor.