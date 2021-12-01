Aşısızlarda rakam: 5 bin 473

Rum Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs vakalarıyla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşarak, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Açıklamada; toplam 599 bin 539 aşılı kişi arasında 387 Coronavirüs vakası ve 63 ölümün kayda geçirildiği; aşısız olan vaka sayısının 5 bin 473, ölüm sayısının ise 525 olduğu vurgulandı.



Rum Sağlık Bakanlığı, rakamların ‘aşının etkileri’ konusunda açık mesaj verdiğine dikkat çekti ve herkese aşılanma çağrısı yapıldı.Fileleftheros gazetesi şu anda kamu hastanelerinin 400 Coronavirüs vakasına bakabilecek yatağa sahip olduğunu, yoğun bakım yatak sayısının ise 65 olduğunu belirten belirtirken, halen 115 Corana hastasının tedavi görmekte olduğunu, bunlardan 18’inin yoğun bakımda bulunduğunu yazdı.Corona dışındaki bazı yoğun bakım hastalarının özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerine sevk edildiklerini de belirten gazete, acil olmayan ameliyatların ertelenmesiyle birlikte yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanması ihtimalinin şimdilik ortadan kalktığını kaydetti.