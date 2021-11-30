4 hafta direndi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu ana yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 21 yaşındaki Emre Genç, hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 1 Kasım 2021 tarihinde saat 02.30’da Zambak Tatilköyü yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu olarak bulunduğu araçta ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Kaplıcalı Emre Genç, önceki akşam saat 22.30’da yaşamını yitirdi.

Yoğum bakımda 4 hafta süren yaşam mücadelesinin ardından hayata veda eden Genç, dün ikindi namazına müteakip Kaplıca Mezarlığına defnedildi.

11 ayda 30 can kaybı



Emre Genç’in ölümüyle, 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında trafik kazası sonucu can kaybı sayısı 30’a yükselirken, son 7 günde ise 50 kaza meydana geldiği açıklandı.Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 - 28 Kasım tarihleri arasında meydana kazaların 11'i yaralanmayla, 39’u hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 15’i süratli araç kullanmak,12’si dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip nedeniyle yaşandı. Kazaların 18’i Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 19’u Girne, 1’i Güzelyurt, 5’i İskele’de meydana geldi.

Bin 34 sürücüye işlem yapıldı

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 575 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 34 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat: 268, tehlikeli sürüş: 9, dikkatsiz sürüş:19, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 131, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak:21, alkollü araç kullanmak: 24, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak:191, emniyet kemersiz araç kullanmak: 73, trafik levha ve işaretlerine uymamak: 66, muayenesiz araç kullanmak: 58, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 36, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 10, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 4, diğer: 124”