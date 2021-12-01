Afet İLBAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36. Dönem 1. Oturum etkinliğine katılarak, konuşma yaptı.

Dedeman Otel’de yer alan etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yeni siyaset, Kıbrıs’ta yeni bir aşamadır, federal modele kapılar kapandı” vurgusu yaparak, Türkiye ile bağların kopartılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs’a barışın Türk askeriyle geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz kimsenin boyunduruğu altında yaşamayız” dedi.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet modelinde olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve askerin çekilmesini asla kabul etmeyeceklerini kaydetti. Tatar, “KKTC bir gerçektir, bir varlıktır” vurgusu da yaptı.

“Her zaman Türkiye’ye güvendim, güvenmeye devam edeceğim” diyen Tatar, Osmanlı askeri Kıbrıs’ı terk ederken, İngiliz bayrağı çekilirken en kötü günün yaşandığını anlattı. Türk askerinin geri gelişinin önemine dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs’ın esas sahibi bizleriz” dedi.



Kıbrıs’ın yıllarca Osmanlı idaresinde olduğuna dikkat çeken Tatar, adanın İngilizlere geçici bir süre kiralandığını, Lozan Antlaşması’yla Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde söz hakkı bulunduğunu söyledi.Kıbrıs kuruluş antlaşmalarının Türk-Yunan dengesini de kuran bir anlaşma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Makarios’un antlaşmaları bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü vurguladı.

“Bu dava sürecek”

“Bu dava sürecek” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ekonomik olarak güçlenmesi, Maraş açılımı, turizm ve yükseköğretimin daha da gelişmesinin önemini belirtti. Tatar, asrın projesiyle, Türkiye’den getirilen suyun KKTC’ye sağladığı katkında da bahsetti.

Kıbrıs’ta federal ortaklık temelinde bir anlaşma olamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yan yana yaşayan iki devlet olarak devam etmek gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin gelişmesiyle yatırımcıların KKTC’de yatırım yapmasının önemine işaret eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının davasına destek verilmesini dile getirdiğine dikkat çekti.

“Federasyon masalı bitti”

Türkiye’yi “işgalci” olarak gösteren zihniyetin tarihi yanlış okuduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon masalının bittiğini yineledi.

“KKTC bir gerçektir, bir varlıktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türki Cumhuriyetlerle iş birliğiyle önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir KKTC görüleceğini ifade etti.