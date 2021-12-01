Zihniyet değişmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında son üç Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinde isimlerin değiştiğini, fakat zihniyetin aynı kaldığını savundu.

Erhürman, “Bu zihniyetin sonucunda ülke gençlerinin artık göç etmeyi düşündüğünü” ileri sürerek, artık isimlerin değil zihniyetin değişmesi gerektiğini söyledi.

Dövizin yükseldiğini, hükümette olanların “elimizden hiçbir şey gelmiyor” diyerek gailesiz kaldığını savunan Erhürman, ekonominin kötüye gideceğinin pandeminin başladığı günden itibaren belli olduğunu savundu.

Geçtiğimiz dönemlerden başlayarak gereken önlemlerin alınabileceğini söyleyen Erhürman, “Hayatı ucuzlatacak önlemler alabilirlerdi. Protokol daha imzalanmadan konuştuk. TL’nin ani değer kaybını yaşadık, yine yaşayabiliriz dedik. O yüzden protokol görüşmelerinde bu konuyu ele alın dedik. Hiçbir şey yapmadılar” dedi.

Ülkede aylardır ilaç sorunu yaşandığını dile getiren Erhürman, “Bu ‘paramız yoktur da ilaç bulamadık’ meselesi değildir. Biz akaryakıt bulamadık diye mi kuyruklar oluştu benzincilerde? Beceriksiz ve gailesiz oldukları için bu sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

“Gençlerimiz bir bir gidiyor”

İçerideki alım gücünün ekonomik akılla korunması gerekildiğini belirten Erhürman, “Bu ülke kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahiptir ve geliştirilebilir. Çok rahat sürdürülebilir bir memlekettir” diye konuştu.

Ülke gençlerinin artık, “bu memlekette bize gelecek yok, ben yurt dışına yerleşmek istiyorum” düşüncesine sahip olduğunu savunan Erhürman, “beceriksiz ve gailesiz hükümetlerin bunu yarattığını” ileri sürdü.



Erhürman, “Memleketi bu hale getirdiler. Gençlerimiz bir bir gidiyor. Giden gençlerin yerine üçüncü dünya ülkelerinden insanlar geliyor” dedi.Kredi borçlarının ötelendiğini ama faiz işlemeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Siz hangi kafayla öngörüyorsunuz ki 3 ay sonra bu borçlar ödenecek noktaya gelecek?” diye sordu.Önlemlerde alım gücünü biraz olsun koruyan bir madde bulunmadığını kaydeden Erhürman, alım gücünü korunduğu zaman, ekonomideki döngünün de korunabileceğini belirtti.

CTP Surlariçi esnafını ziyaret etti

CTP heyeti, Lefkoşa Surlariçi’ndeki esnafı ziyaret etti.

CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Açıklamaya göre, Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, kriz dönemine özel plan ve programlarıyla CTP olarak hükümete talip olduklarının altını çizdi.

Ziyaretler sırasında Erhürman’a, milletvekilleri Doğuş Derya, Özdil Nami, eski Lefkoşa Türk Belediyesi başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu ve Lefkoşa ilçe yöneticileri de eşlik etti.