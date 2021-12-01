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Hızlı hizmet sunulacak

Bakan Pilli, test merkezi olan Fuar Alanı’na yaşanan sıkıntıların giderileceğini söyledi

Hızlı hizmet sunulacak
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda PCR testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirterek, yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını açıkladı.
Bakan Pilli, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslı olan kişilerin aradığı 1102 numaralı hatta yoğunluk yaşanmakta olduğunu, 1102'ye ulaşamayan kişilerin 05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini belirtti. 
Bakanlık açıklamasına göre Sağlık Bakanı Pilli, Fuar Alanı’nda incelemelerde bulundu.
Vakaların artışına ve aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Bakan Pilli, yeterli miktarda aşımız olduğunu, ülke genelinde aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerini belirterek tamamlanması gereken aşı programını da yeniden hatırlattı. 

Aşılama programı
Bakan Pilli’nin açıkladığı aşılama programı şöyle:
     Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı  

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1.     12-18 yaş aşısız kişiler Biontech
2.     18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)
3.     18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz  Biontech/Sinovac
4.     18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar     3.doz Biontech
5.     18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar     3.doz   Biontech
6.     18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar     2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)
7.     3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar (2 doz sinovac yapıldıktan sonra 3. Doz yapanlar  için geçerlidir.)    4.doz    Biontech 

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 11:12
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