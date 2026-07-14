Demokrat Parti (DP), kuruluşunun 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Bir meşale, bir miras 34. Yıl Onur Gecesi" düzenledi. Gecede DP’nin 1992 yılında tarihsel bir isyanın yeni bir siyasi hareketi olarak doğduğu ve her zaman KKTC’nin temellerini atan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın izinden gittiği belirtildi.

Girne’de düzenlenen etkinliğe DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti yöneticileri, üyeler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte Demokrat Partili bakanlıkların hayata geçirdiği ve planladığı projeleri içeren sinevizyon gösterimi sunuldu. Konuşmaların ardından partinin kuruluşunda yer alan isimlere onur plaketleri verildi. Gece pasta kesimi ve konserle sona erdi.

Etkinlikte konuşan 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, partinin KKTC'nin gelişimi, kalkınması ve geleceği açısından önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederek, Demokrat Parti'nin ülke siyasetinde önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok siyasetçinin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar da konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tan devraldıkları emaneti geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Demokrat Parti'nin 1992 yılında yeni bir siyasi hareket olarak doğduğunu ve her zaman Rauf Denktaş'ın çizgisinde siyaset yaptığını belirten Akpınar, partiye emek veren herkese teşekkür etti.