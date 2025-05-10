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Bir milyon kayıp

Türkmenistan uyruklu Mayesi’nin Lefkoşa’da temizliğe gittiği evden çaldığı paralar bulunamadı

Bir milyon kayıp
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Suna ERDEN
Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çalan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
 Evin yatak odası içerisindeki çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları para ile 415 bin TL değerinde altın çalan zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı. Duruşmada bir milyon liraya yakın nakit paranın henüz bulunmadığı açıklanırken, zanlı “6 yıldır bu ülkedeyim ilk kez hata yaptım” dedi.
Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.
 Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.
 Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı. 
Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirlediklerini söyledi. 
Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti.

Pişman oldu
Polis; zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, nakit paraların henüz bulunamadığını söyleyen polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı ise 6 yıldır KKTC’de olduğunu, ilk kez böyle bir hata yaptığını, herkesten özür dilediğini söyledi. 
Mahkeme talep edilen 7 gün ek süreyi onayladı. 
 

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