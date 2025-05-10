Bir milyon kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çalan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evin yatak odası içerisindeki çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları para ile 415 bin TL değerinde altın çalan zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı. Duruşmada bir milyon liraya yakın nakit paranın henüz bulunmadığı açıklanırken, zanlı “6 yıldır bu ülkedeyim ilk kez hata yaptım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti.

Pişman oldu

Polis; zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, nakit paraların henüz bulunamadığını söyleyen polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise 6 yıldır KKTC’de olduğunu, ilk kez böyle bir hata yaptığını, herkesten özür dilediğini söyledi.

Mahkeme talep edilen 7 gün ek süreyi onayladı.

