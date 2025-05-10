Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 13 yaşındaki kızın cinsel içerikli videolarını internette yaydığı gerekçesiyle aranan 22 yaşındaki Ahmet Boybey 4 yıl sonra Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edildi. Kız çocuğunun babasının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen ancak olay tarihinde yurt dışına giden zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Olguları aktaran polis memuru; 18 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen N.D. isimli adamın, 13 yaşındaki kızının internette cinsel içerikli görüntülerinin dolaştığını söyleyip, kim tarafından paylaşıldığının araştırılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis; başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişinin tespit edildiğini ve cep telefonlarına el konularak, incelendiğini söyledi. Polis; yapılan inceleme sonucu 5 kişinin görüntü paylaşmadıklarını, videoyu internetten bulduklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis; 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine başvurulduğunu, video görüntüsünü zanlı Boybey’e attığını söylediğini aktardı.

Ercan’dan ülkeye giriş yapar yapmaz tespit edildi

Polis; zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, ancak yurt dışına çıkış yapmış olmasından dolayı ileri işleme gidilemediğini kaydetti. Polis; zanlının 9 Mayıs sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini ve karakola celp edildiğini söyledi. Polis; zanlının celp üzerine Lefkoşa Adli Şube’ye geldiğini ve ifade verdiğini açıkladı. Polis; zanlının 13 yaşındaki kızın kendisine videoyu attığını kabul ederken, görüntüleri internette yaymadığını, sadece kızın amcasına onu uyarması için gönderdiğini ileri sürdüğünü kaydetti.

Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist vizesiyle geldiğini; şu anda yurt dışında yaşadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

