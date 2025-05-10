Yasaya aykırı bulundu

Hamit ER

Girne'de çalıştığı iş yerinde "yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi mühürleyip, imzalamak suretiyle sahtelemekle" suçlanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi zanlı Ahmet Tokatlıoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Fuat Tolga Emirtaneoğlu ve zanlı avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu hazır bulundu.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 2-3 Mayıs tarihleri arasında Girne'de meydana gelen "vekaletname sahteleme” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis; zanlının babasına ait tasdik memurluğu ofisinde, ofis elemanı olarak çalıştığını ve 9 adet vekaletnameye yetkisiz ve izinsiz imzalayıp tasdikleyerek sahtelediğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 7 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı tarafından bildirildiğini aktaran soruşturma memuru, zanlının Girne Polis Müdürlüğü'ne çağrıldığını kaydetti.

Zanlı ve babasının gönüllü ifade verdiğini belirten polis; zanlının verdiği gönüllü ifade de vekaletnameleri babasının bilgisi dahilinde hazırladığını ancak imza atmadığını ve mühür de vurmadığını söylediğini belirtti.

Polis; 9 adet mühürlü ve imzalı vekaletnamelerin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; vekaletname yaptırdığı tespit edilen 3 kişiden ifade alındığını mahkemeye aktardı.

Polis; 10 kişiden daha ifade alınması gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk süresine itiraz etti, ardından duruşmaya geçildi.

Polise çeşitli sorular yönelten Tokatlıoğlu; 10 kişiden ifade alınmasına gerek olmadığını savundu.

Tokatlıoğlu; vekaletnameye imza atmayan kişilerden ifade alınmasına gerek olmadığını öne sürdü.

Avukat Tokatlıoğlu’nun sorusu üzerine polis; zanlı ve babasının el yazısı örneklerinin alındığını ifade etti.

Polis; avukatın başka bir sorusu üzerine, vekaletnamelerde yer alan kişilerden üçünün Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, diğer altı kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Daha sonra Savcı Fuat Tolga Emirtaneoğlu ile Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu mahkemeye hitapta bulundu. Aranın ardından Girne Kaza Mahkemesi, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.