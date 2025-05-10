Emlak sektörüne ‘ağır darbe’

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışına aracılık etmekle suçlanan Macaristan uyruklu iki kadına hapislik cezası verdi. 1974’ten bu yana Rum mahkemesi ilk kez kuzeyde kalan Rum mülkleriyle ilgili bir mahkumiyet kararı verdi. Karara göre; Macaristan vatandaşı Ilona Lesko 30 ay, Melinda Ladanyi ise 15 ay hapis yatacak.

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, Diyalog’a yaptığı açıklamada sektörün çok zor bir duruma düştüğünü belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması için adım atılmasını istedi.

Emlakçılar gaspla suçlandı, mahkum edildi

Güney Kıbrıs'ta görülen davada, Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar emlakçı, Kuzey Kıbrıs'ta kalan Kıbrıs Rum mallarının yasadışı bir şekilde satışına yardımcı oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önceki duruşmada suçlarını kabul eden emlakçılar, Rum Lefkoşa Ceza Mahkemesi tarafından gasp suçundan dolayı cezalandırıldı.

Philenews'un haberine göre, mahkeme ilk sanık Ilona Lesko'ya 21 suçtan toplam 2 buçuk yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Melinda Ladanyi ise 6 suçtan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın da cezalarını çekmeye başladığı belirtildi. Mahkeme, sanıkların 11 Ekim 2024 tarihinden itibaren tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından düşüleceğini de açıkladı.

Mahkeme heyeti, bu tür suçların ciddiyetine vurgu yaparak, şu anda benzer nitelikte birçok davanın da mahkemelerde sonuçlanmayı beklediğine dikkat çekti. Üç yargıçtan oluşan heyet, Güney Kıbrıs’ın adanın kuzeyindeki bölgeler üzerinde doğrudan bir kontrolü olmamasına rağmen, bireylerin Kıbrıs Rum mülklerini gasp etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

4 benzer dava daha var

Bu mahkûmiyet kararının, Güney Kıbrıs’ta Rumlara ait taşınmazların Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz satışına ilişkin verilen ilk karar olduğu vurgulandı.

Şu anda güneyde sonuçlanmayı bekleyen dört benzer davanın daha olduğu belirtiliyor.

Açık hava hapishanesine girdik

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, Diyalog’a yaptığı açıklamada sektörün çok zor bir duruma düştüğünü belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması için adım atılmasını istedi.

Sadeghi şunları ifade etti:

“Verilen karar tek taraflıdır. Bu iki Macar kadın baskı altına alınarak, mesnetsiz suçlamaları kabul etmeleri sağlandı. Hükümetimiz bu insanları yalnız bıraktı. Bu karardan sonra emlakçılar, müteahhitler ve birçok kişi güneye gitmeye çekinecektir. Zaten bizim hiçbir üyemiz Rum tarafına gitmiyor. Rum, bizi açık hava hapishanesine soktu.

Taşınmaz Mal Komisyonu var ancak hukuk yolu seçilmiyor. Rumlar kendine göre hareket ediyor. Ancak bizde de hata var. Komisyonu yeterince çalıştıramadık.”

Güneydeki Türk mallarıyla ilgili harekete geçelim

Hüseyin Sadeghi, “Taşınmaz Mal Komisyonu’na rağmen Rumlar dava açıyorsa biz de Türk tapulu olan havaalanları ve yollarla ilgili ara emri alabiliriz. Güneyde Türk malı üzerinde yapılan birçok yapı var, bunlarla ilgili biz de harekete geçelim”dedi. Sadeghi, tutuklamaların devam edeceğini ifade ederek, harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, “Yakında kuracağımız hukuk bürosu aracılığıyla üyelerimizden biri tutuklanırsa biz de dava açacağız”dedi.

Sadeghi, Taşınmaz Mal Komisyonu’na fon sağlanması için çareler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, yetkililerin doğru tedbirleri almasının vaktinin geldiğini söyledi.

Bazı önerilerde bulundu

Sadeghi, TMK’nın daha iyi çalıştırılması için bazı tavsiyelerde de bulundu:

Başvuru Sürecinin Hızlandırılması: Bürokratik işlemler azaltılarak, karar verme süreci hızlandırılmalı ve başvurular daha kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

Daha Fazla Finansal Kaynak: Tazminat ödemeleri için yeterli fon sağlanarak, başvuru sahiplerine hızlı ve adil ödemeler yapılmalıdır.

Uluslararası Tanınırlık Güçlendirilmeli: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iç hukuk yolu olarak tanınan TMK’nın, uluslararası mecrada daha fazla destek bulması için diplomatik çabalar artırılmalıdır.

Şeffaflık ve Güven Artırılmalı: Sürecin güvenilirliğini artırmak için kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılmalı ve tüm işlemler şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.

Alternatif Çözümler Geliştirilmeli: Sadece tazminat değil, takas ve iade gibi seçeneklerin daha etkin şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

Personel ve Teknik Altyapı Güçlendirilmeli: Daha hızlı karar alınabilmesi için TMK’da görevli uzman sayısı artırılmalı ve teknolojik altyapı iyileştirilmelidir.”

Sektör zor durumda

Tutuklamaların emlak sektörüne darbe vurduğunu da ifade eden Sadeghi, “Çok yüksek oranda yatırımcı azaldı, dövizden dolayı yerli halkın gücü kalmadı. Artık son noktadayız, çare üretmek zorundayız ”dedi.