Davası sürüyor

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Macar kadınların hapislik cezası alması nedeniyle bunun Simon Aykut davasında emsal teşkil edeceği iddia ediliyor.

Alithia’ya göre tahkikat polisinin önceki duruşmada başladığı ifadesine önceki günkü duruşmada da devam edildi.

Bu kapsamda, Haziran 2023’te tutuklandığında Aykut’un tasarrufunda bulunan hafıza kartları ve dijital diskler, euro, Türk Lirası, sterlin, Amerikan Doları, Türk, Portekiz ve İsrail pasaportları, Türkiye ve İsrail kimlik kartları ve sürüş ehliyetleri, banka kartları, sim kartları, USB gibi 28 delil sunuldu.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025, 09:48