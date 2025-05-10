Bahçeli’ye teşekkür edildi

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların yakında açıklanması bekleniyor. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, sürecin mimarları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğunu ifade etti.

Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı.

PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu.

Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasının ardından konuşan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Henüz takvim belli olmadı. Günlerdir beklenen bir şey. Tarihi bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Sıra şimdi demokratikleşme alanında adımların atılmasında." dedi.

Sürece inandıklarını ve güvendiklerini söyleyen Buldan, "Yıllardır verilen emeğin bu sürece gelmesi büyük bir şey. O yüzden şimdi herkes barışa odaklansın. Atılacak olan adımlar, Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır." şeklinde konuştu.

Tarihi bir eşik

DEM Parti'den de "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur."

Açıklamada "Yürütme erkinin tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır." ifadesi de kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve muhalefet liderlerine teşekkür edildi.

Sürecin mimarları arasında Bahçeli de var

Barış süreciyle ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, Habertürk ekranlarında canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. PKK'nın kongresini toplamasının ardından alınan kararların sürece etkisini değerlendiren Türk, sürecin mimarları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025, 09:48