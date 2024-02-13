Bir milyona yaklaştı

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada çıkan 10 yangında bir milyon TL’ye yakın maddi hasar meydana geldi.

Yapılan açıklamada, 5-11 Şubat tarihlerini kapsayan sürede çıkan yangınların muhtemel sebepleri, “araçların motor bölümlerdeki elektrik aksamlarındaki kısa devre, elektrik direğinden kopan tellerin kuru otların üzerine düşmesi, söndürülmeyen mangal kömürlerinin çöp konteynerine dökülmesi ve kamp sobasının hortumundan çıkan gazın alevlenmesi” olarak bildirildi.

Yangınlardaki zarar yaklaşık 970 bin 200 TL olarak belirtildi.

Öte yandan, 5-11 Şubat tarihlerini kapsayan söz konusu haftada ülkede 23 hususi servis olayı meydana geldi

Hususi servis olayları, “trafik kazasında araçta sıkışan ve evinin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması”, “yangına karşı tedbir alınması”, “araçta kilitli kalan şahsın kurtarılması”, “yol güvenliğinin sağlanması”, “su kuyusuna düşen kedinin kurtarılması” ve “hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak açıklandı.