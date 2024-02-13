60 günde yargı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan A. K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2 Şubat 2024 tarihinde saat 19.20 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapan zanlının aracına ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, narkotik ekipleri tarafından DD 135 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, bagaj kısmındaki hoparlör kabini içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının güneydeki şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu maddeyi KKTC’de bir konuma bırakacağını ve bu iş karşılığında 25 gram içimlik hintkeneviri alacağını da itiraf ettiğini belirtti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 10:38