Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Denetim göreviyle saat 12.00’de başlayan Meclis oturumunda, ülkede tespit edilen rektör (taşıyıcı) böceğin sebep olabileceği yeşilleme hastalığı riskinin narenciye ihracatında yarattığı sıkıntılar konuşuldu.

Bu çerçevede, ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı.

Şahiner: Narenciyenin dalında kalmasını kabul edemeyiz

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Şahiner, "Hükümet tarafından süründürülen narenciye üreticisi” konulu güncel konuşmasında, narenciye sektörünün uzun süredir sıkıntılar içinde bırakıldığını, sıkıntıların da giderek büyüdüğünü belirtti. Şahiner, sektördeki krizin artık Tarım Bakanlığı’nı aştığını ve bir kriz masası kurulması gerektiğini kaydetti.

Bölge halkı için narenciyenin önemine vurgu yapan Şahiner, üretimin daimi ve sektörün sürdürülebilir kılınması gerektiğini vurguladı.

Şahiner, “çözüm için çalıştıkları, konuyu yakından takip ettikleri” yönünde açıklama yapmaya son vermelerini istediği yetkililerden narenciye ithalatıyla ilgili Türkiye yetkilileriyle istişare ederek çözüm üretmelerini istedi. Şahiner, konunun artık üreticilerin uykularını kaçıracak noktaya geldiğini söyledi.

Ülkede yeşilleme hastalığının olmadığını, sadece bu hastalığa sebep olan rektör böceğin görüldüğünü anımsatan Şahiner, bu böceğin Türkiye ile yapılan ticarette tırlarla da taşınabileceğine işaret etti.

Narenciye ürününün ithalatında fumigasyon yöntemiyle 20 bin tonla sınırlandırma olduğu duyumunu aktararak bunun doğruluğunu sorgulayan Salahi Şahiner, böyle bir sınırlama olması halinde sorunun daha büyük olacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in “30 bin ton soğuk hava deposu yatırımı yapılacağı” açıklamasını olumlu olarak değerlendiren Şahiner, “Soğuk hava depolarında ilaçlanarak pazarlanmasının önünün açılması elimizi güçlendirir” dedi.

Çavuş: Bizi sıkıntıya sokan 17 bin ton civarında bir rakam…

Şahiner’e yanıt vermek üzere söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, fumigasyon araçlarını ülkeye getirmek için iki kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını ve bu uygulamayı hayata geçirdiklerini de ekledi.

60 bin ton King-Mandora ürününün 20 bin tonunu sıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çavuş, 15 bin tonu Türkiye’ye, bir kısmını Azerbaycan ile Irak’a, bir kısmını ise Yeşil Hat üzerinden Avrupa pazarına göndereceklerini belirtti.

Çavuş, 17 bin ton civarında bir rakamın kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyleyerek, bu sıkıntının aşılmasına yönelik hem hükümetin, hem de muhalefetin çaba gösterdiğini kaydetti. Çavuş, muhalefete bunun için teşekkür etti.

Dalında kalan bir ürün olursa üreticinin muhakkak tazmin edileceğini belirten Çavuş, amaçlarının ise her üreticinin en iyi şekilde hasadını yapması olduğunu aktardı.

Akpınar: Evimize dönmemiz mucize gibi

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “KKTC Trafik ve Yol Güvenliği” konulu güncel konuşma yaptı.

Akpınar, trafikte haftada bir, bazen birden fazla ölümlü trafik kazası olduğunu ifade ederek Güney Kıbrıs’ın trafikle ilgili istatistiklerini paylaştı, Güney’in 27 Avrupa Birliği ülkesinde en az ölümlü trafik kazası olan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Akpınar, son 5 yılda 190 kişinin trafikte kaybedildiğini kaydetti.

“Evimize dönmemiz mucize gibi” diyen Akpınar, yürürlükteki yasaların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Meclisin, bakanlığın ve polisin neler yapabileceği konusunun ele alınması gerektiğini söyleyen Akpınar, trafikte kaybedilen gençlerin isimlerini hatırlattı.

Talat, ortak akıl önerdi

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, “Karşıyaka’da İmar Rezaleti ve Geçitköy’de Son Durum” konulu güncel konuşma yaptı.

Konunun hukuki boyutunun ötesinde "çürümeden, yozlaşmadan, adam kayırmadan" söz ettiklerini belirten Talat, Karşıyaka’da olanların da bunun bir örneği olduğunu ifade etti.

Geçitköy’le ilgili de konuşan, son yağışlarda burada sel felaketi olduğuna işaret eden Talat, ilk andan itibaren doğal afetlerde ödenecek zararı minimize etmek üzerinden bir anlayış gösterildiğini kaydetti.

Talat, “Nerede ne yapacağımızı ortak akılla bulmak zorundayız, bu konuyu hassasiyetle gündemde tutmalıyız” dedi.

Çavuş: Yağışlardan 52 üretici etkilendi

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, yağışlardan 52 üreticinin etkilendiğini, Ongun Talat’ın sözünü ettiği bölgede zarara uğrayan üretici sayısının 9 olduğunu aktardı.

Çavuş, “Bu bölgede büyük bir kayıt sıkıntısı var. 2017-2018 Genel Tarım Sigortası’na evraklı beyan yapılması zorunluluğu getirildi ama büyük çoğunluk evrak getiremiyor” dedi.

Çavuşoğlu: YÖDAK’ı 10 yıldır eleştiriyorum

Cumhuriyet Meclisinde söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, son günlerde gündeme gelen “sahte diploma” konusunda açıklamalarda bulundu.

“Keşke kurum ve kuruluşlar aldıkları görevleri disiplinli ve hızlı şekilde yerine getirseler de ülkeye daha fazla faydası olacak konuları tartışabilsek” diyen Çavuşoğlu, bu konudaki bilgileri almaya çalıştıklarını kaydederek, bunların ortaya çıkacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bizim YÖDAK’tan beklentimiz üniversiteleri adam gibi, hem mali, hem akademik anlamda denetlemesidir. YÖDAK’la ilgili yaklaşık 10 yıldır birçok eleştiri yapıyorum. Hedefimde hiçbir zaman kişiler olmadı. Kurumlar arasında ayrışma, tıkanma yaratacak ilişki biçimi lüks olur. Bizim böyle bir lüksümüz yok” açıklamasında da bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı. Bir sonraki toplantı 19 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.