Kritik zamanda anlamlı mesaj

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs'a giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın, Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafları, çözüm için uzlaşıya varılmasına yönelik hazırlık yapmaları konusunda cesaretlendiren açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Hristodulidis ile Steinmeier önce baş başa, ardından da heyetlerinin katılımıyla görüştü. İki liderin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısıyla gazetecilere açıklama yaptıkları belirtildi.

Habere göre Hristodulidis; AB’nin gereken garantilere sahip olmasından ötürü Kıbrıs sorununda daha aktif bir rol oynayabileceğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile AB arasında daha sıkı bir ilişki kurulmasını desteklediğini söyledi.

Hristodulidis; Steinmeier’in Güney Kıbrıs’a ilk kez yaptığı bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı koymasını temenni ettiğini dile getirdi. Hristodulidis, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 35 yıl geçtiğine işaret ederek, Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kutlama imkanının da en kısa zamanda oluşmasını arzu ettiğini söyledi.

Sığınmacı sorunu

Gazete, Hristodulidis ile Steinmeier’in ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, enerji konusu ve Avrupa gündemini ve Kıbrıs sorununu ele aldıklarını kaydederek, Hristodulidis’in Stenmeier’e Güney Kıbrıs’tan bin siyasi sığınmacıyı gönüllü olarak kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Steinmeier’e, iki ülke arasında kültür, düzensiz göçmenler, savunma, sağlık ve turizm alanındaki işbirliğinden dolayı memnuniyetini ifade ettiği kaydedildi.

Habere göre, Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasının kendi ısrarlı çabalarının bir sonucu olduğuna işaret ederek, mevcut durumun Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını ve Kıbrıslı Türkler ile Rumların çoğunluğunun, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini istediğine inandığını dile getirdi.

AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine aktif katılımının, çözüm için “katalizör rol” oynayacağını belirten Hristodulidis, Türkiye’nin de bu konuda irade göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazete, Steinmeier’in basın toplantısındaki açıklamalarında, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili geçmişte bazı iyimser aşamalar kaydedildiğini ve siyasetin, imkansız görüneni denemek gibi bir görevi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Steinmeier, Hristodulidis’e Kıbrıs sorununun çözümünü BM’nin desteğini alarak öncelik haline getirmiş olmasından dolayı memnuniyetini iletirken, gerek Almanya’nın, gerekse diğer AB ülkelerinin BM’nin çabalarını destekleyeceğini kaydetti.