KSTU: “Diploma meselesi, işin dikkat çekmeyecek kadar küçük bir boyutudur”

KSTU tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversite kurucularının gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen istihbarat üzerine okul bünyesinde yaptığı araştırma ve denetimlerde yapılan bazı tespitleri paylaştı.

Üniversitenin bazı üst düzey yöneticilerinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak ciddi yolsuzluk yaptığı ve zimmetlerine para geçirdiklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, üniversite sahiplerinin tespitlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Mali polis ile paylaşılarak, resmi şikayette bulunulduğu vurgulandı.