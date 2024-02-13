Dünya ‘Rekorlar  Kitabına’ girer

Gazimağusa’da bir taksiciyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki Erdi Konyalıoğlu’nun Lefkoşa’da da suç işlediği ortaya çıktı. Bir döviz bürosuna giderek, kendisini polis olarak tanıtan ve sahtekarlıkla bin sterlin alan Konyalıoğlu, Gazimağusa’daki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Lefkoşa polisine teslim edildi.

Zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada benzer suçlardan 224 sabıkası olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 8 Şubat 2024 tarihinde saat 14.40 sıralarında Ortaköy'de bulunan bir döviz bürosuna giderek, kasiyere hitaben "Ben Salih polis, tanımadın mı, yaşlandın sen artık" dediğini söyledi.

Polis, zanlının bin sterlin satın almak istediğini söylediğini, parayı aldığını ve kasiyerin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek, herhangi bir ücret ödemeden iş yerinden kaçtığını açıkladı.

Polis, şikayet üzerine iş yerinin kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının parayı alıp gittiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 8 Şubat’ta Gazimağusa'da işlediği sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, Gazimağusa’da soruşturmanın tamamlanması üzerine zanlıyı önceki gün teslim aldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının benzer 224 tane sabıkası olduğunu, birçok kez ceza evine girmiş çıktığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Taksi şoförünü de kandırdı

Geçtiğimiz gün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan zanlının, 8 Şubat 2024 tarihinde saat 18.15’te, bir taksi durağında bindiği, Salamis Otel’e gittiği ve orada 380 TL olan ücret için şoföre “biraz bekle paranı getireceğim” diyerek otele girdiği belirtilmişti. Zanlının geri gelmeyerek konu meblağı sahte davranış ile temin ettiğini kaydedilmişti.