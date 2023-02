Türkiye Ortaokullar arası voleybol müsabakaları için Adıyaman’a giden ve deprem sonrasında İsias otelin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle yöneticileri kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. KKTC’den giden ekiplerin bölgede yürüttükleri yoğun çalışmaları Tarım Bakanı Dursun Oğuz da olay yerinde izliyor. Tüm KKTC halkı enkaz altındaki öğrencilerin kurtarılması için dualar ediyor.

Enkaz alanında umut ve endişe bir arada

Türkiye’de 10 ili etkileyen depremde can kayıpları giderek artarken, Adıyaman’da otel enkazı altında bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle yöneticilerine henüz ulaşılamadı.

Ailelerin, yetkililerin yanı sıra tüm KKTC halkı iyi bir haber gelmesini umarken, enkazdan dün gece geç vakitte KKTC’li rehberi Anıl Zeybek’in enkazdan sağ çıkarıldı.

KKTC’den giden ekipler tarafından saatler sonra enkazdan canlı beden çıkarılması umutları artırdı.

Bu arada enkaz alanında KKTC’den götürülen vinç ulaştırıldı.

Vinç yardımıyla enkaz kaldırma çalışmalarının daha kolay yapılacağı belirtilirken, ekiplerin uğraşlarının sürdüğü belirtildi.

Ekipler sesleri dinliyor, harekete geçiyor

Verilen bilgiye göre; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanın alanındaki çalışmaları dün gün boyu ve gece sabaha kadar sürdü.

Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi, enkaz alanında yaptığı dinleme faaliyetine müteakip enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına eksavatör ve kepçe de destek verdi.

100 kişilik ekip afet bölgesine gitti

Arama-kurtarma ve sağlık çalışanlarından oluşan 100 kişilik ekip, dün saat 14.00 sıralarında Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'ndan birer müdür de ekiple birlikte adadan ayrıldı.

Ekibi uğurlamak üzere Ercan Havaalanı’na gelen Başbakan Ünal Üstel, burada basına açıklamalarda da bulundu. Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ eşlik etti.

Takviye ekibin enkaz alanına ulaşmasıyla arama çalışmaları tüm hızıyla devam etti.

Ekipler canla başla çalışıyor

Enkazdan gelen sesleri takip eden ekipler 2 erkek yetişkin, bir anne ve 2 çocuk ile 15 yaşındaki kızı canlı olarak çıkardı. Geç saatlerde ise Anıl Zeybek canlı olarak kurtarıldı.

Saatler sonra canlı bedenlerin çıkarılması umudu artırdı. KKTC’li 35 kişilik kafileden henüz haber alınmazken, ekiplerin yoğun uğraşlarının sürdüğü belirtildi.



*******

Enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarma çalışmalarına destek için ek bazı kararlar alındı

Bakanlar dönüşümlü

afet bölgesine gidecek

Afet bölgesi Adıyaman’da enkaz altındaki canların kurtarılması için canla başla çalışılırken, KKTC’de üst üste toplantılar gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu saat 10.00 sıralarında Başbakan Ünal Üstel, saat 15.55 sıralarında ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Üstel toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun toplanarak, kararlar üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Üstel, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sırasında Adıyaman’da bulunan ve konakladıkları otelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarma çalışmalarına destek için ek bazı kararlar üretildiğini söyledi.

Üstel, bu çerçevede koordineli şekilde, bölgeye KKTC’den her gün başka bir bakanın gideceğini kaydetti.

Üstel yapılan kurtarma çalışmalarının yürütülmesine destek için Başbakanlıktan bir, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından bir ve Milli Eğitim Bakanlığından bir üst düzey bürokratın dönüşümlü şekilde bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirtti.

Alınan kararlar çerçevesinde Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekipleri ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için uçak seferi düzenleneceğini kaydeden Üstel, bu uçağın aynı zamanda Türkiye’deki depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için de kullanılacağını söyledi.

Yayınlanacak bir genelgeyle, her gün afet bölgesine eğitimli, uzman gönüllü kişilerin gönderileceğini ifade eden Üstel gönüllülere hava koşullarına uygun kıyafet desteği yapılacağını kaydetti.

Ercan iç hat muamelesi görecek

Afet dolayısıyla sürdürülen kurtarma faaliyetleri süresince Ercan Havalimanı’nın iç hat muamelesi göreceğini belirten Üstel, Adana’dan düzenlenecek ek seferlerle vatandaşların afet bölgelerine taşınacağını anlattı.

Üstel, deprem felaketi ile mücadeleye maddi destek yapmak isteyen vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı’na yardım yapabileceğini anlattı. Buna göre yardımlar şu hesap numaralarına yapılabilecek: “Hesap No: 1301824; UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824”

Kriz masası da toplandı

Cumhurbaşkanlığı deprem kriz masası koordinasyon toplantısında ise Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililer yer aldı.