Mucizeler umut oldu

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde seferber olan ekiplerin insanüstü çalışmaları neticesinde yüzlerce kişi felaketten saatler sonra enkazlardan sağ çıkarıldı.

Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’da bir bebek kurtarıldı

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konya ve Amasya havalimanlarından Adıyaman'a giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Muhabbet kuşuyla kurtarılan Berat'ın annesi de sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla Esençam Apartmanı enkazından kurtarılan 13 yaşındaki Berat Sarı'nın annesi Ayşe Sarı da 56. saatte kurtarıldı.

Berat Sarı'nın hastaneye kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine tesliminin ardından ekiplerin Esençam Apartmanı enkazındaki çalışma devam etti.

Berat Sarı'nın çıkarılmasından sonra ekipler Ayşe Sarı'ya da ulaştı. Azerbaycan ve Dubai'den gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda anne Ayşe Sarı depremden 56 saat sonra kurtarıldı.

Ayşe Sarı, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Selahattin Kaya 59 saat direndi

Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Besni’de 7 aylık bebek kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek, Şırnak'ın Cizre ilçesinden giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Cizre Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, 7 aylık bebeği sağ çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.