Türkiye için bağış kampanyası başlatıldı

Kıbrıs Rum Yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis’in, deprem felaketine yardım amacıyla yaptığı önerinin Türk yetkililer tarafından reddedildiği bildirildi. Rum haber ajansı, Anastasiadis hükümetinin Türkiye’deki gelişmeleri takip ettiğini belirtirken

‘Kıbrıs Gönüllülük Koordinasyon Konseyi’ tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek olmak için bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kampanyaya destek vermek isteyenler için banka bilgileri de paylaşıldı.

Buna göre yardımlar; Bank of Cyprus (Hesap numarası: 357015667368) ve Hellenic Bank'taki (Hesap numarası: 105-11-137244-01) banka hesaplarına yatırılabilir.

Toplanacak yardımların, devletin yetkili makamlarıyla iş birliği içinde, depremden etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Daha fazla bilgi için, ilgilenenlerin ‘Kıbrıs Gönüllülük Koordinasyon Konseyi’ ile 22514786 telefon ve info@volunteerism-cc.org.cy e-posta yoluyla iletişime geçebileceği kaydedildi.