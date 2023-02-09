Yan yana toprağa verildiler

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazı altında kalan 29 yaşındaki Selcan Bağış ile 8 yaşındaki kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış'ın cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu. Anne ve 2 çocuğu, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu.

Bağış ile 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak dün sabah saatlerinde memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından, Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, "Kızım ve torunlarımın 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin. Damadım gece vardiyasında çalışıyordu. O da ailesinin telaşına kapıldı. Ben kızımı ve çocuklarımı memleketime getirdim. Damadım da ailesini kurtarmak için orada kaldı." dedi.