En fazla 7 yıl hapis istenecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Karpaz anayolu üzerinde 425 promil alkol etkisi altında araç kullanırken yaya Hakan Kerek’e çarparak ölümüne neden olan Onur Armağan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede işlenen suçun ciddiyetine vurgu yapılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi. Zanlı dikkatsiz, alkollü ve süratli araç kullanarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis müfettiş muavini Türkeç Soyutürk, 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, zanlı Onur Armağan’ın, 425 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki LL 637 plaka araç ile Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada, Tatlı market yakınlarında, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün önce EA 949 plaka aracın yan kısmına, ardından yaya olarak yol kenarında bulunan Hakan Kerek’e çarparak savurduğunu, aracın ise yolun solunda çıkarak tavanı üzerinde durduğunu açıkladı.

Kaza sonucu Hakan Kerek ile zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, Kerek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ocak’ta yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

