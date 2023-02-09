Seçmen serbest

Güney Kıbrıs’ın iktidar partisi DİSİ, pazar günü ikinci turu yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı toplantıda, seçmenlerini serbest bırakmaya karar verdi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, muhalefette kalmayı tercih eden DİSİ’nin, seçimlerin ikinci turunda Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis’e oy vermeyeceğini yazdı.

DİSİ partisi siyasi bürosunun ezici çoğunlukla aldığı kararın herkesin kendi vicdanına göre oy kullanması şeklinde olduğunu ve partinin de artık muhalefette yer alacağını yazan gazete, bunun 7 saatten fazla süren toplantıda hâkim görüş olduğunu belirtti.

Gazete, gerek DİSİ partisinin birinci sınıf üyeleri, gerekse hükümet mensupları tarafından vurgulanan şeyin, ilke ve değerlere sahip olan bir parti olarak, DİSİ partisinin, seçim öncesi dönemde ilan ettiği şeylere sadık kalması gerektiği şeklinde olduğunu da iletti.

Parti üyesi olduğu halde DİSİ’nin kararına uymayıp, bağımsız aday olan Hristodulidis’e karşı öfkenin dorukta olduğunu yazan gazete; merhum lider Glafkoa Klerides’ın kızı Keti Klirides ile Baf Belediye Başkanının Andreas Mavroyannis’in, eski müzakereci Andreas Mavroyannis’e destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, partinin yeni başkanını seçmek üzere 11 Mart tarihinde kurultaya gideceğini ve kendisinin yeniden aday olacağını söylediği.