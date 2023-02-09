Acı bilanço

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde dün saat 24.00 itibariyle ölü sayısı 9 bin 57, yaralı sayısı ise 52 bin 979’a çıktı.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Depremlerin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar bölgede 700'ye yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler afet bölgesinde

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110. Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesinde. Ayrıca deprem nedeniyle 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.

Bugün bizim için sınama günüdür

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adana'da inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgelerini inceledikten sonra basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet-millet omuz omuza vererek afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Bugün bizim için sınama günüdür.'' dedi. Erdoğan, TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokarak hem enkaz kaldırma çalışmalarını hem de konut yapımını hızlandıracaklarını belirtti.

"Tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık” diyen Erdoğan, Hatay'ın bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerin başında geldiğini belirtti. Erdoğan, Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Ve şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil." diye konuştu.

Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

Depremin yaşandığı andan itibaren, önce valiliklerin, ardından bakanlıkların ve kurumların harekete geçerek vatandaşların yardımına koştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edecek. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.

Ülkemizin istisnasız diğer 71 vilayetinin tamamından deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Çalışmaların daha etkin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alarak süreci hızlandırdık."

