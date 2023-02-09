4,5 yıl yatacak

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde 1 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen ve 25 yaşındaki Melisa Yıldırım’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Hasan Serkan Gün’ün cezası istinafta artırıldı.

Alt mahkemede yargılandıktan sonra 3 buçuk yıl hapse mahkum edilen sanığın davası istinafa taşındı. Savcılığın talebiyle Yüksek Mahkemeye taşınan dava dün sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme, sürücünün cezasını 4 buçuk yıla çıkardı.

Mahkeme, sanığın kaza esnasında 180 promil alkollü olduğunu ve ters şeride girerek kazaya yol açtığını belirterek, alt mahkemenin verdiği cezanın az olduğuna hükmetti.

Kaza nasıl olmuştu

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayolun ters istikamete DT 177 plakalı aracıyla çıkış yapan Hasan Serkan Gün, o esnada yönetimindeki HP 769 plakalı aracıyla Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan Tolga Abdullahoğlu’nun kullandığı araçla çarpışmıştı.

Saat 04.30’da meydana gelen kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirmişti. Her iki araç sürücüsü ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahsin Abdullahoğlu (E-43) ile Özgün Abdullahoğlu (E-21) yaralanmıştı. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) yüksek lisans eğitimi gören Yıldırım’ın özel bir kurumda Özel Eğitim öğretmenliği yaptığı öğrenilmişti.