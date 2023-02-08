Mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'dan sevindiren bir haber eldi. 6 yaşındaki Eymen, depremin üzerinden 36 saat geçmesinin ardından arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin arama kurtarma faaliyeti yaptığı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Eymen, saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 11:02