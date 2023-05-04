Üretici korunmalı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, “Tarım Master Planı”nı hazırlaması gerektiğini dile getirdi.

Dernek Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, sebze, meyve, bakliyat ihtiyaçları karşılanacak, ekim ve dikimlerinin dışa bağımlılığı önleyecek şekilde organize edilmesi, ihracat ürünlerinde ise narenciye, zeytin ve diğer ihraç ürünlerinin planlanıp, ileride sıkıntı yaşamamak için ona göre destek verilmesini istedi.

Akçın, narenciyede hasat sezonunun devam ettiğini, 33 bin ton Valensiya ürünü hasat edilirken, 20-25 bin ton civarında ürünün dalında ve hasat edilmeyi beklediğini kaydetti. Akçın, sezonun iyi başladığı, beklentinin yüksek bir yıl olduğu ancak Valensiya hasat sezonunun başlaması ile birlikte Mandora Mandarindeki satış fiyatlarının iyi gitmemesi, piyasaların durgun olması ve ülkedeki tüccarların piyasalardan çekilmesiyle, bütün yükün Cypfruvex’e kaldığına dikkat çekti.

Bundan dolayı hasadın mayıs sonu veya haziran ayına sarkmasına vesile olacağına işaret eden Akçın, bu yıl yaşananların hem üreticiye hem de hükümete bir “ders niteliğinde” olduğunu kaydetti ve Cypfruvex’in ülke için ne kadar değerli olduğuna işaret edip, sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Cypfruvex’e sahip çıkılması yanında profesyonelce yönetilmesi gerektiğini belirten Akçın, narenciyede planlamanın önemine işaret etti.

