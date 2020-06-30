Bir yıllık harcama 489 milyon

Aytuğ TÜRKKAN

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik yapısı oldukça zayıf olmakla birlikte, cep telefonu kullanımında dünya liderliğine koştuğu ortaya çıktı. Haberleşme verilerine göre; geçtiğimiz yıl içinde vatandaşların cep harcamaları 489 milyon 112 bin liraya ulaştı. Bu yılın ilk 3 ayındaki rakam ise 87 milyon 880 bin lira.

Cep telefonu abonelerinin aylık kullanım miktarları incelendiği zaman KKTC vatandaşlarının Avrupalılardan daha çok telefon kullandığı gerçeği de ortaya çıkıyor. Abone başına aylık ortalama dakika kullanımı Avrupa’da 229 dakika iken, bu rakam KKTC’de 242 dakika olarak hesaplandı.

KKTC Avrupa’yı solladı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yılda 4 kez 3 aylık verileri derleyip çıkardığı rapor yayımlandı. 2020 yılının ilk 3 ayındaki (ocak-şubat-mart) rakamlar sektörün ne denli büyük ve kazançlı olduğunu ortaya koyuyor.

Cep telefonu kullanımının sürekli arttığı, sabit telefonlardaki kullanımın ise sürekli azaldığı rakamlarla ortaya çıkıyor. Ayrıca internet kullanımdaki artış da rakamlara yansıyor.

Konuşma sürelerine baktığımız zaman bu alanda KKTC’nin Avrupa’yı solladığı görülüyor.

Cep telefonu kullanımı yüzde 91

Verilere bakıldığı zaman; cep telefonları ile 2020 yılının ilk 3 ayında 340 milyon 113 bin 646 dakika konuşma yapıldı. Bu oran yüzde 91’e denk gelirken, sabit telefon kullanımı ise sadece yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

KKTC Turkcell, Vodafone Mobil (Telsim) ve Telekomünikasyon Dairesi’ne ait mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcılarının 3 aylık periyotta net satış gelirlerinin 87,88 milyon TL olduğu rapora yansıdı.

İnternet servis sağlayıcılarının net satış gelirlerinin de aynı dönem için 25,58 milyon TL olduğu kayda geçti. Çağrı taşıma işletmecilerinin gelirlerinin de 62,95 bin TL ve altyapı işletmecileri gelirinin ise 1,98 milyon TL olduğu belirtildi.

Raporda 2019 yılında sektörün toplam net satış gelirinin 489 milyon 112 bin TL olduğu görülürken, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 19 arttığı ortaya çıktı. 2020 yılının ilk üç ayına bakıldığı zaman şirketlerin en büyük geliri ses yani konuşma sisteminden elde ettiği görülüyor. İlk 3 ayda 30 milyon 36 bin TL sesten, 18 milyon 33 bin TL’de internetten para kazanıldığı rakamlara yansıdı.

Avrupalıdan daha fazla konuşuyoruz

Cep telefonu abonelerinin aylık kullanım miktarları incelendiği zaman; KKTC’nin Avrupa’dan daha çok telefon kullandığı gerçeği de ortaya çıktı.

Abone başına aylık ortalama dakika kullanımına bakıldığında Avrupa’da 229, KKTC’de 242, Türkiye’de ise 477 dakika olduğu görüldü.

En çok ‘Alo’ Türkiye’ye

BTHK’nın ilk çeyrek raporunda aboneler aracılığıyla en fazla trafik gönderilen ülkelerle ilgili veriler de açıklandı. Aile bağları düşünüldüğü zaman en fazla telefonun Türkiye’ye ardından da İngiltere’ye açıldığı görüldü. Bu iki ülkeyi Nijerya takip ederken, dördüncü sırada ise Güney Kıbrıs’ın yer aldığı kayda geçti. Türkmenistan ise 5’inci sırada yer aldı.

İnternet abonesi sayısı 228 bin

Ülkemizde sabit internet kullanan abone sayısının 228 bin 429 olduğu rakamlara yansıdı.

Abonelerin internet tercihlerine bakıldığı zaman yüzde 77,1 ile en fazla tercih edilen bağlantı yöntemi hotspot olduğu görüldü.

Sabit internet pazarındaki rakamlar da incelendiği zaman her geçen yıl kazancın arttığı ortaya çıktı.

Son olarak 2019 yılında sabit geniş bant internet pazarındaki kazanç bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı ve rakam 103 milyon 183 bin TL’ye yükseldi.

Genel olarak internet servis sağlayıcılarının 2020 yılının ilk çeyreğinde bir aboneden kazandığı rakamın ortalama 36,51 TL olduğu görüldü.

Ev telefonu kullanımı geriliyor

Sabit haberleşme ya da halk diliyle ev telefonlarının her geçen gün kullanım oranının azaldığı görüldü.

Ocak-Şubat-Mart aylarındaki rakamlara bakıldığı zaman yüzde 22,3 oranında bir kullanım olduğu raporda yerini aldı.

Bunun kayıtlı toplam 83 bin 584 şebeke kullanıcısına denk geldiği belirtildi. Bir önceki yıl ile aynı dönemin gelirleri karşılaştırıldığı zaman yüzde 58 azalma ile ilk 3 ayda toplam 10 milyon 86 bin TL’lik bir gelir oluştuğu görüldü.

Sabit telefonlarda yılın ilk çeyreğinde abone başına aylık ortalama kullanım miktarının 115 dakika olduğu kayda geçti. Bir önceki dönemle bu rakam karşılaştırıldığı zaman yüzde 7’lik bir azalma olduğu görüldü.

Sabit hatlardan en fazla trafik gönderilen ülkeler sırasında ilk sırada Türkiye, ikinci sırada ise İngiltere olduğu belirtildi. Nijerya ve Türkmenistan gibi ülkeler ile sabit telefonlar aracılığıyla bir iletişim olmadığı da rapora yansıdı.

Abone sayısında Turkcell önde

KKTC’de kayıtlı 832 bin 631 mobil abonesinden 494 bin 337’sinin KKTC Turkcell’i, 338 bin 264’ünün ise Vodafone Mobil’i (Telsim) tercih ettiği verilere yansıdı.

Konuşmada Vodafone, internette Turkcell

Yine yılın ilk çeyreğindeki veriler incelendiği zaman konuşmada Turkcell yüzde 31,5, Vodafone ise yüzde 48,6 oranında kazanç sağladı. İnternet kazancında ise durum tam tersi oldu. Turkcell için internet gelirleri yüzde 32,7 olurken, Vodafone ise yüzde 13,5’te kaldı. 2020 yılının ilk çeyreğindeki rakamlar iki operatörün rekabetine ışık tuttu.

Kişi başına gelir hesabına bakıldığı zaman Vodafone çok daha karlı çıktı. Vodafone aylık kullanıcı başına 44.29 TL kazanırken, Turkcell için bu rakam 29.36’ya düştü.

