Anayasa Mahkemesi’nden YDP’ye ret

banner453

YDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi’nden YDP’ye ret
banner432

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.
Karar sonrası konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kararın oy çokluğu ile alındığını kaydetti. Arıklı, “2004 yılında benzer bir davada Anayasa mahkemesi farklı bir karar vermişti, şimdi farklı bir karar verdi, neticede karara saygı duymalıyız. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar herkesi bağlar, uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Arıklı, “Hayırlısı olsun” diyerek sözlerini noktaladı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünya'da Kovid 19 raporu
Dünya'da Kovid 19 raporu
  1. DÜNYA