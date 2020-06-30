Anayasa Mahkemesi’nden YDP’ye ret

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Karar sonrası konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kararın oy çokluğu ile alındığını kaydetti. Arıklı, “2004 yılında benzer bir davada Anayasa mahkemesi farklı bir karar vermişti, şimdi farklı bir karar verdi, neticede karara saygı duymalıyız. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar herkesi bağlar, uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Hayırlısı olsun” diyerek sözlerini noktaladı