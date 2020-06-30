Esnaf sokağa iniyor

Birleşik Eylem Komitesi, hükümetin uygulayacağı ikinci önlem paketinin de “boş” çıktığını ve ülkedeki yıkımı görmezden geldiğini öne sürerek, eylemlilik aşamasını üçüncü kademeye çıkardığını açıkladı.

Ülkedeki esnaf ve zanaatkârlar ile meslek odalarının birlikteliği ve KAR-İŞ ile KITSAB’ın destek olduğu Birleşik Eylem Komitesi, Çarşamba günü 17.30’da Başbakanlık önünde çadır eylemi yapacak.

Program uyarınca, perşembe sabahı saat 07.00’de Mete Adanır Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi (Gigem) önünde toplanacak kalabalık, buradan Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçecek, esnaf saat 16.00’da kepenk kapatacak ve 18.00’de talepler iletilmek üzere Başbakanlık önünde toplanılacak.

TULGA: “HÜKÜMET BİZE YÜZÜNÜ DÖNECEK”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, bugün Oda merkezinde yapılan başın toplantısında, geçtiğimiz hafta açıklanan yeni pakette de beklediklerini bulamadıklarını belirterek, “hükümetin yüzünü ısrarla esnafa, üreticiye, çarşıya, sur içine dönmediğini” söyledi.

Hükümetin yeni pakette sosyal güvenliğe yatırım yapacağını söyleyip onu da “yatırımların tam olması” şartına bağladığını ifade eden Tulga, esnafın elektrik, kira, su, vergi ve maaşları yine kendi cebinden ödemek zorunda bırakıldığını, şu an ekonomik kapasite kaybının %50’lerde görünmesine rağmen bunun aslında %80’lerde olduğunu belirtti.

Şu an esnafın bu yükü kaldıramamaktan dolayı ya işyerini kapattığını ya da hiç açmadığını söyleyen Tulga, KAR-İŞ ve KITSAB’ın da katılımıyla Çarşamba ve Perşembe ortaya konulacak tepkilerle hükümetin yüzünü esnafa döneceğini iddia etti.

KANBER: “ÇÖZÜM BİRLİKTE EYLEMLİLİKTİR”

Oda Başkanı Mahmut Kanber de, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi için çalışma yapıp, önerileri gerekli mercilere iletmelerine rağmen, pandemi ve kapalı kalma sonrası yine sıfır noktasına dönüldüğünü kaydetti.

Esnafın kendini içinde bulduğu toplu bir mücadele ile hak arayışı peşinde olduğunu söyleyen Kanber, amacın burada Devleti zora sokmak değil, mevcut kaynakların daha akılcı ve adil olarak kullanılması, baskı ve rant gruplarının değil halkın tüm kesimlerine eşit davranılması olduğunu vurguladı.

Sorunların çözümünün birlikte eylemlilikten geçtiğini kaydeden Kanber, kimi kesimlerin araç ve ekipmanlarını kullanarak eylem gerçekleştirdiğini, Birleşik Eylem Komitesinin ise halk ile beraber, halkı da yanına alarak eylem yapacağını belirtti.

“ETKİLİ BİR EYLEM OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Daha sonra söz alan Komiteye üye bazı sektör temsilcileri de, hükümete yaptıkları 9 maddelik önerilerin ardından açıklanan ikinci paketin de hayal kırıklığı getirdiğini belirterek, pandemi sürecinde birçok işletmenin battığını ve kapandığını dile getirdi.

Komiteye üye sektör temsilcileri, eylemin, birlik olunması halinde ses getireceğine ve etkili olacağına yönelik inançlarını da dile getirdiler.

KOMİTE HANGİ ÖRGÜTLERDEN OLUŞUYOR

Birleşik Eylem Komitesine üye ve destek veren kuruluşlar şöyle:

“Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, K.T Elektrik Müteahhitleri Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, K.T Kuaförler Birliği, K.T Matbaacılar Birliği, K.T Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, KAR-İŞ, K.T Oto Tamirciler Birliği, K.T Berberler Birliği, K.T Mekanik Tesisatçılar Birliği, K.T Çiçekçiler Birliği, K.T Kaportacılar Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Mağusa Suriçi Esnafı, Güzelyurt Çarşı Esnafı, Girne Çarşı Esnafı, Lefkoşa Surlariçi Esnaf Temsilcileri, Yurt İşletmecileri ve İnşaat Ustaları”

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 16:09