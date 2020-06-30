Gazimağusa’da köpeğe cinsel taciz

Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısındaki Bahriyeli Sokak’ta kayıtta olan bir kamera Sabah 05:30 sıralarında şok eden görüntüleri kaydediyor. Adamın biri sokak köpeğinin yanına gidiyor, ve köpeğe cinsel saldırıda bulunuyor.

Hayvan severlerleri ayağa kaldıran bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca toplumda ciddi tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar görüntüleri paylaşarak sapık adamın bulunması için polise yardımcı çağrıda bulundu.

Polis kısa sürede sapık adamı yakaladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 12:55