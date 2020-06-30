Polis 56 yaşında

Polis Örgütü’nün 56. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor.

Polis Örgütü’nün 56. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı'nı, daha sonra da Dr Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Polis Örgütünde yeni atananlar için devir teslim töreni saat 19.00’da gerçekleştirilecek.