Erdoğan’ın 8’inci torun sevinci

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8’inci torunu dün akşam dünyaya geldi. Esra ve Berat Albayrak çiftinin 4’üncü çocuklarına "Hamza Salih" adı verildi.

Erdoğan’ın 8’inci torun sevinci
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamza Salih" adı verilen torunu dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları dün akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 8. torununa "Hamza Salih" adı verildi.
Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.
Berat Albayrak Twitter'dan Sevincini Paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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