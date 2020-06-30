İki yeni vaka

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Güney Kıbrıs'ta 2 yeni corona virüs vakası tespit edilirken, KKTC'de yapılan test sonucunda yeni vakaya rastlanmadı

İki yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan bin 320 test sonucunda 2 corona virüs vakasına rastlandı.  Böylelikle toplam vaka sayısı 998'e yükseldi.
Yeni tespit edilen vakalardan bir tanesinin 26 Haziran'da Güney Kıbrıs’a giriş yaptığı diğer vakanın ise temas sonucu bulaştığı bildirildi.
Öte yandan KKTC’de de bugün toplam 602 test yapıldığı ve yeni bir vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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